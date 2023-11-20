С "Росморпорта" взыскали более 2 млн рублей за загрязнение реки под Астраханью

Возмещение ущерба, причиненного водному объекту, находится на контроле управления

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд в Астраханской области взыскал с "Росморпорта" более 2 млн рублей за загрязнение тяжелыми металлами реки Бахтемир под Астраханью. Таким образом суд удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сообщается на сайте ведомства.

В ходе выездных обследований с отбором проб природной воды и донных отложений инспекторами управления и специалистами аккредитованной лаборатории ФГБУ "СевКасптехмордирекция" были выявлены факты загрязнения тяжелыми металлами водной акватории реки Бахтемир в Астраханской области. Возбуждено дело, проведено расследование, рассчитан ущерб, за нарушение требований по охране водных объектов ФГУП "Росморпорт" привлечено к административной ответственности.

"Решением Арбитражного суда Астраханской области требования межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям о возмещении вреда, причиненного ФГУП "Росморпорт" водному объекту в результате загрязнения тяжелыми металлами реки Бахтемир, на сумму более 2 млн рублей удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Возмещение ущерба находится на контроле управления, добавили в ведомстве.

Река Бахтемир - самый западный из рукавов и основное продолжение Волги в Астраханской области. Бахтемир является единственным рукавом, использующимся в судоходстве, его длина составляет около 120 км.