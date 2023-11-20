Пассажиру рейса Москва - Новосибирск грозит арест до 15 суток за дебош в самолете

По данным следствия, мужчина, находящийся на борту в состоянии опьянения, отказывался выполнять просьбы бортпроводников и угрожал окружающим

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Протокол о мелком хулиганстве составлен в отношении пассажира рейса Москва - Новосибирск, который устроил пьяный дебош на борту самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В аэропорту Внуково привлечен к административной ответственности пассажир рейса Москва - Новосибирск. В отношении авиадебошира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении. Мужчине грозит административный арест до 15 суток или штраф.

По данным управления, мужчина, находящийся на борту в состоянии опьянения, отказывался выполнять просьбы бортпроводников, выражался нецензурной бранью и угрожал окружающим. Прибывшие на место происшествия полицейские сняли правонарушителя с рейса.

В свою очередь в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что причиной неадекватного поведения пассажира стала просьба пристегнуть ремни безопасности перед вылетом. Кроме того, как отметил собеседник агентства, из-за правонарушителя рейс был задержан. На борту самолета находились почти 200 человек.