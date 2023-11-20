Убийца депутата в Новой Москве предстанет перед судом

Жертвой преступления стал депутат Александр Колодич

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства депутата Александра Колодича и покушения на убийство его супруги в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение, он находится под стражей.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) главного следственного управления СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц с целью сокрытия преступления) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу денежных средств)", - говорится в сообщении.

12 июня в подвале частного дома в поселке Сосенское в Новой Москве было обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Установлено, что между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, во время которого последний нанес потерпевшему ножевые ранения. На крики пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения. Затем подозреваемый закопал тело мужчины в подвале. Злоумышленник был задержан вблизи места происшествия. Позже в правоохранительных органах пояснили, что жертвой преступления стал депутат Александр Колодич.

"После длительного лечения супруга убитого была выписана из медицинского учреждения. Согласно заключению экспертов, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству органа следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, допрошены более 20 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - заключили в ГСУ.