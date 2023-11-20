На Чукотке назвали предварительную причину крушения Ан-2

Губернатор региона Владислав Кузнецов сообщил, что причиной могло стать резкое ухудшение погоды

ЧУКОТКА , 20 ноября./ТАСС/. Причиной крушения самолета Ан-2 на Чукотке 10 ноября, по предварительным данным, стало резкое ухудшение погодных условий. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Кузнецов.

"Предварительно установлено, что легкомоторный самолет выполнял рейс в летную погоду. При заходе на посадку погодные условия резко ухудшились - упала видимость и начался сильный порывистый ветер. По предварительным выводам, это стало причиной авиапроисшествия", - рассказал он.

Он добавил, что по окончании расследования комиссия представит рекомендации авиакомпаниям, которые позволят предупредить подобные авиапроисшествия.

10 ноября самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" вылетел по маршруту Певек - АС "Полярный" - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. Людей удалось найти. Они получили ранения различной степени тяжести. 11 ноября санитарный рейс доставил пилотов в Анадырь.