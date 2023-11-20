20 ноября, 11:02

В Адыгее нашли тело 10-летнего пассажира автомобиля, упавшего в реку

Поиск ребенка проводился группами спасателей с обследованием прибрежной линии и акватории реки

МАЙКОП, 20 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в понедельник тело 10-летнего ребенка, который находился в автомобиле, упавшем 13 ноября в реку Белую в Адыгее, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

"В 13:15 мск спасателями Белореченского АСО "Кубань-Спас" в районе н. п. Заречный Белореченского района обнаружено тело мальчика 2013 года рождения, пропавшего в реке Белой 13 ноября <...>", - говорится в сообщении.

Поиск ребенка проводился группами спасателей с обследованием прибрежной линии и акватории реки. Следователи следственного управления СК РФ по региону выехали на место обнаружения тела для проведения осмотра, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

13 ноября в станице Ханской города Майкопа ночью мужчина, находясь за рулем Chevrolet Niva в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, автомобиль съехал с обрыва и упал в реку Белую. В нем находились пять человек. Водителю и двум 16-летним подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег, при этом травмы получила 16-летняя пассажирка автомобиля. 34-летняя мать 10-летнего мальчика, унесенного течением реки, была найдена мертвой.

В отношении водителя, жителя станицы Ханской, управлением СК РФ по республике возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По ходатайству следователя водитель арестован до 13 января 2024 года, вину он признал. 

Теги:
РоссияАдыгея
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация