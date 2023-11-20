В Адыгее нашли тело 10-летнего пассажира автомобиля, упавшего в реку

Поиск ребенка проводился группами спасателей с обследованием прибрежной линии и акватории реки

МАЙКОП, 20 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в понедельник тело 10-летнего ребенка, который находился в автомобиле, упавшем 13 ноября в реку Белую в Адыгее, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

"В 13:15 мск спасателями Белореченского АСО "Кубань-Спас" в районе н. п. Заречный Белореченского района обнаружено тело мальчика 2013 года рождения, пропавшего в реке Белой 13 ноября <...>", - говорится в сообщении.

Поиск ребенка проводился группами спасателей с обследованием прибрежной линии и акватории реки. Следователи следственного управления СК РФ по региону выехали на место обнаружения тела для проведения осмотра, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

13 ноября в станице Ханской города Майкопа ночью мужчина, находясь за рулем Chevrolet Niva в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, автомобиль съехал с обрыва и упал в реку Белую. В нем находились пять человек. Водителю и двум 16-летним подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег, при этом травмы получила 16-летняя пассажирка автомобиля. 34-летняя мать 10-летнего мальчика, унесенного течением реки, была найдена мертвой.

В отношении водителя, жителя станицы Ханской, управлением СК РФ по республике возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По ходатайству следователя водитель арестован до 13 января 2024 года, вину он признал.