20 ноября, 11:01

В Орловской области за превышение полномочий задержали экс-начальника УФСИН

В отношении Владимира Волосевича возбудили уголовное дело

ТАСС, 20 ноября. Бывший начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника УФСИН России по Орловской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемый задержан следователем", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Орловской области, а также материалов, выделенных из уголовного дела, возбужденного на основании прокурорской проверки, в отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной заинтересованности).

Предварительно установлено, что Волосевич в период с апреля по октябрь 2022 года знал о том, что в структурном подразделении ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области незаконно работает участок по изготовлению сувенирной продукции из дерева, который закрыли 10 февраля 2022 года, а осужденных, трудоустроенных на участке, перевели на швейное производство. В нарушение действующего законодательства он дал указания подчиненным сотрудникам областного УФСИН и исправительной колонии изготовить лично для него элементы деревянной лестницы, каркаса беседки. Стоимость изделий превысила 185 тыс. рублей, для придания законности своим действиям он внес в качестве оплаты за работу 15 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияОрловская область
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