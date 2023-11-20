В Барнауле восемь человек заболели сальмонеллезом после посещения кофейни

Работу кафе приостановили на пять суток

БАРНАУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. В Барнауле восемь человек обратились в медучреждения с жалобами на острую кишечную инфекцию после посещения кофейни, по предварительным данным, у них выявлен сальмонеллез. Работа кофейни приостановлена на пять суток, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

"На текущий момент зарегистрировано восемь обратившихся в медицинские учреждения города с жалобами на заболевание кишечной инфекцией. <…> Протокол о временном запрете деятельности составили специалисты Управления в отношении популярного у барнаульцев кафе "Йель", - указали в ведомстве.

В Минздраве Алтайского края ТАСС подтвердили, что восемь человек были доставлены в инфекционное отделение горбольницы №5. Предварительный диагноз - сальмонеллез.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и лабораторное исследование продукции предприятия. Составлен протокол о временном запрете деятельности на пять суток до рассмотрения дела в суде.