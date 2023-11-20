20 ноября, 11:27

В Барнауле восемь человек заболели сальмонеллезом после посещения кофейни

Работу кафе приостановили на пять суток

БАРНАУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. В Барнауле восемь человек обратились в медучреждения с жалобами на острую кишечную инфекцию после посещения кофейни, по предварительным данным, у них выявлен сальмонеллез. Работа кофейни приостановлена на пять суток, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

"На текущий момент зарегистрировано восемь обратившихся в медицинские учреждения города с жалобами на заболевание кишечной инфекцией. <…> Протокол о временном запрете деятельности составили специалисты Управления в отношении популярного у барнаульцев кафе "Йель", - указали в ведомстве.

В Минздраве Алтайского края ТАСС подтвердили, что восемь человек были доставлены в инфекционное отделение горбольницы №5. Предварительный диагноз - сальмонеллез.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и лабораторное исследование продукции предприятия. Составлен протокол о временном запрете деятельности на пять суток до рассмотрения дела в суде. 

Теги:
РоссияАлтайский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация