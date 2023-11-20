20 ноября, 11:59,
обновлено 20 ноября, 12:38

Полиция проверит поведение актера Чиркова на детском конкурсе в Обнинске

Актер нецензурно выражался при несовершеннолетних и курил на сцене

КАЛУГА, 20 ноября. /ТАСС/. Правоохранители проведут проверку по факту неподобающего поведения актера Сергея Чиркова во время финала молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" в Обнинске Калужской области, куда он был приглашен как специальный гость. На видео, размещенном в сети, актер нецензурно выражался при несовершеннолетних и курил на сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"По этому факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, по результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В ходе мониторинга сети "Интернет" сотрудниками полиции была выявлена данная публикация [про Чиркова в Обнинске] с видеозаписью, на ее основе назначено проведение проверки", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова, она заявление в полицию не писала, однако в день инцидента накануне попросила актера покинуть финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц", куда Чиркова пригласили в качестве специального гостя. В дальнейшем в ДК Обнинска с ним сотрудничать не планируют. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Калужской области, при проведении проверки опрашивают организаторов и очевидцев события. "Истребованы документы по подготовке и проведению мероприятия для оценки действий организаторов", - уточнили в ведомстве.

Вечером в воскресенье в Telegram-каналах получили распространение видеозаписи, снятые до начала финала детского конкурса в Обнинске, где 39-летний актер пытался напутствовать детей нецензурной бранью, лежал на сцене и курил.

Сергей Чирков - российский актер театра и кино. Он получил известность после роли в фильме "На игре" режиссера Павла Санаева. Также играл в фильмах "Геймеры", "Счастливый билет", "Новогодний переполох", "Ангел или демон", "Домовой". 

Теги:
РоссияКалужская область
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