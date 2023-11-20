20 ноября, 12:55
Военная операция на Украине

В Запорожской области в зоне СВО от обстрела ВСУ погиб бывший сотрудник МЧС

Как сообщили в пресс-службе МЧС, Сергей Шпачков умер при выполнении специальных задач

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник караула пожарно-спасательной части №3 города Брянска Сергей Шпачков погиб в результате обстрела с украинской стороны при выполнении специальных задач в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"МЧС России скорбит о гибели Сергея Шпачкова, ранее служившего в ведомстве. 12 ноября в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО погиб 36-летний Сергей Шпачков. Трагедия произошла при артобстреле села Вербовое Запорожской области", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в апреле 2022 года начальник караула пожарно-спасательной части №3 города Брянска отправился на передовую добровольцем. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга боец награжден двумя орденами мужества и двумя медалями "За отвагу". "МЧС России выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в ведомстве. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
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