20 ноября, 12:54

Экс-глава Студии военных художников им. Грекова получил за растрату пять лет условно

Согласно версии обвинения, Андрей Соколов в 2007-2019 годах завышал гонорары сотрудникам студии, а разницу присваивал себе или давал возможность в обход своей организации заключать договоры с заказчиками напрямую

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Студии военных художников имени М. Б. Грекова Минобороны РФ Андрея Соколова к пяти годам лишения свободы условно за растрату и превышение должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил Соколову наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и органах местного самоуправления, сроком на два года и шесть месяцев. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком четыре года", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении Соколова было возбуждено в 2019 году военно-следственным управлением СК РФ по Западному военному округу. По версии обвинения, Соколов в 2007-2019 годах завышал гонорары сотрудникам студии, а разницу присваивал себе или давал возможность в обход своей организации заключать договоры с заказчиками напрямую. Общую сумму ущерба от его действий оценили в 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд обратил в доход государства принадлежавшие Соколову земельные участки и автомобиль Volkswagen Tuareg общей стоимостью около 7 млн рублей. Это произошло после того, как Московская городская военная прокуратура обратилась в Хорошевский районный суд с иском об обращении имущества обвиняемого в пользу государств из-за несоответствия доходов и расходов в 2014-2016 годах. 

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