В Челябинской области изъяли незаконный арсенал

Возбуждены уголовные дела

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими изъяли из незаконного оборота гранаты, около 1 тыс. патронов, стрелковое оружие. Возбуждены уголовные дела в отношении пяти местных жителей, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"Полицейские в Челябинской области и сотрудники УФСБ России по региону обнаружили под Кыштымом место хранения оружейного арсенала с патронами. <…> По подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 28 до 36 лет", - сказано в сообщении.

По данным полиции, в тайнике находились обрез ружья иностранного производства, пистолет, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины, около 1 тыс. патронов различного калибра.

Уточняется, что следственными органами правоохранительных ведомств возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).