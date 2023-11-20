Одного человека госпитализировали

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль LADA Largus столкнулись в Липецкой области, в результате ДТП погибли три человека, один человек госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня около 13:00 на 391-м км альтернативного участка дороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и машины LADA Largus. В результате аварии три пассажира отечественного транспорта погибли, а водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным полиции, предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавшего в аварии, а также обстоятельства и причины ДТП. Движение на данном участке трассы не затруднено", - сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области.

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, ДТП произошло в Елецком районе у поворота на село Буевка, в легковом автомобиле находились четыре человека, в том числе двое детей, в грузовике - один водитель. По данным спасателей, среди погибших один ребенок, двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение Елецкой городской больницы №1 имени Семашко.