20 ноября, 14:35

Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань получил 18 лет колонии за коррупцию

Его сообщники приговорены к наказанию от 5,5 года до 12,5 года лишения свободы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Клинский городской суд Московской области приговорил к 18 годам колонии бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, признав его виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, присвоении и легализации чужого имущества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Сегодня путем частичного сложения с ранее уже назначенным наказанием судом он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщники приговорены к наказанию от 5,5 года до 12,5 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, в период с августа 2003 по июнь 2018 года создал состоящее из трех структурных подразделений преступное сообщество, в состав которого вошли должностные лица местной администрации, предприниматели, а также его родственники. В этот период участниками преступного сообщества в общей сложности совершено 16 тяжких преступлений, сумма причиненного ими ущерба составила не менее 72 млн рублей. "В то же время сообщниками было совершено не менее семи эпизодов легализации иного имущества, а именно: земельных участков, зданий, строений и сооружений, добытых в результате совершенных тяжких преступлений", - уточнили в надзорном ведомстве.

В отношении еще двух соучастников уголовное дело уже рассмотрено судом, они признаны виновными, им назначено наказание. В отношении четырех соучастников, которые скрылись от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Клинский городской суд в конце 2020 года приговорил Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Александр Постригань был главой Клинского района почти 20 лет - с 1992 по 2014 год. В июне 2018 года он был задержан правоохранителями в столичном аэропорту Шереметьево. 

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