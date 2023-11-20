В селе на Кубани в пожаре погиб восьмилетний ребенок

Три человека спаслись

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в селе Екатериновка в Краснодарском крае, где проживала семья с двумя детьми, в результате восьмилетний ребенок погиб, еще три человека спаслись, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, произошло возгорание в одной из комнат дома. Взрослые вместе с шестилетним сыном смогли выбраться из жилища. В помещении оставалась их старшая дочь, которую затем отец вынес из дома. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть девочки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дом, где проживала семья с двумя детьми, отапливался с помощью дровяной печи. Одна из предварительных причин пожара - неосторожное обращение с печью. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как уточнили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, из троих спасшихся два человека пострадали. Площадь пожара в частном доме составляла 70 кв. м, возгорание было полностью ликвидировано.