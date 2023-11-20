20 ноября, 14:52,
обновлено 20 ноября, 15:00

МВД потребовало заочно арестовать основателя сети ресторанов "Тануки" и "Ёрш"

Александр Орлов. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Александр Орлов
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Александра Орлова также объявили в международный розыск

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в международный розыск ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ёрш" Александра Орлова в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, следствие просит избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заочного ареста.

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"В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Орлова Александра Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда). Обвиняемый объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда.

Дата рассмотрения ходатайства следствия в суде пока не назначена. 

Теги:
Россия
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