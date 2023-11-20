20 ноября, 15:05

На востоке Москвы во время земельных работ нашли останки человека

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Скелетированные останки человека были обнаружены при проведении земельных работ на востоке Москвы, организована проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"20 ноября во время земельных работ на участке местности, расположенном вблизи улицы Большой Черкизовской в Москве, обнаружены скелетированные останки человека. По данному факту Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе столичной прокуратуры, скелетированнные останки были обнаружены при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

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Москва
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