Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката Навального Кобзева по делу об экстремизме

Ранее суд рассмотрел жалобы двух других адвокатов Навального - Игоря Сергунина и Алексея Липцера - и также отставил их под стражей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей адвоката Алексея Навального Вадима Кобзева, обвиняемого в участии в экстремистском сообществе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу Кобзева и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее Мосгорсуд рассмотрел жалобы двух других адвокатов Навального - Игоря Сергунина и Алексея Липцера - и также отставил их под стражей.

Басманный районный суд Москвы 13 октября избрал трем адвокатам меру пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).