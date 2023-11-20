МВД РФ объявило в розыск украинского бизнесмена Александра Поворознюка

В базе не указано, по какой именно статье ведут розыск

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен-аграрий и общественный деятель Александр Поворознюк объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Поворознюк Александр Григорьевич разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано.

Украинский фермер, аграрий, предприниматель и общественный деятель Поворознюк также является президентом ФК "Ингулец". Бизнесмен стал известен на Украине благодаря видеороликам в соцсетях, в которых он критикует украинских политиков - соперников президента Украины Владимира Зеленского, таких как бывший президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. При этом он не критикует нынешнего президента.

Также Поворознюк известен треком, призывающим Зеленского воевать с РФ. Он фигурирует в скандале с сериалом, из-за которого подал в отставку министр культуры Александр Ткаченко. Бизнесмен-аграрий заявил, что готов создать политическую партию и участвовать в выборах после завершения боевых действий в стране.