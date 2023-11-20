20 ноября, 17:36
Военная операция на Украине

Директор Коми клинической больницы получил тяжелое ранение на СВО

Эдуард Ковалев проходит лечение в федеральной клинике в Санкт-Петербурге

СЫКТЫВКАР, 20 ноября. /ТАСС/. Директор Коми республиканской клинической больницы Эдуард Ковалев получил тяжелое миноосколочное ранение брюшной полости в ходе специальной военной операции, сообщил Минздрав региона.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Директор Коми республиканской клинической больницы Эдуард Ковалев проходит лечение в Санкт-Петербурге в федеральной клинике после тяжелого миноосколочного ранения брюшной полости. Главный врач больницы Рамазан Абакаров навестил коллегу, оказал поддержку, передал слова благодарности ему и его семье. За два месяца лечения проведено множество операций, и Эдуард Иванович идет на поправку. Настроение у него боевое", - сообщила пресс-служба Минздрава на странице ведомства во "ВКонтакте".

По словам главврача Абакарова, республиканская больница принимает самое активное участие в поддержке бойцов, участвующих в СВО, регулярно собирает и отправляет спецгрузы гуманитарного и материально-технического характера. Еще один врач и две медсестры больницы подписали контракт для прохождения службы в зоне спецоперации, сообщил Абакаров.

Это вторая командировка Ковалева в зону СВО, в прошлом он - военный, имеет офицерское звание. Его призвали на службу в рамках частичной мобилизации населения. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургКомиВоенная операция на Украине
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