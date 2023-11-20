В Астрахани 17 человек госпитализировали с отравлением наркотическими веществами

По данным минздрава региона, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Массовое отравление наркотическими веществами произошло в Астрахани, в больнице находятся 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области.

"В период с 17 по 21 ноября в ГКБ №3 имени С.М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. На сегодняшний день в городской клинической больнице №3 на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии - 6 человек, 11 пациентов - средней степени тяжести в общей палате", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лечение помогло большинству пациентов, двоих ранее выписали в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая экстренная помощь оказывалась сразу на этапе доставки пациентов в реанимобилях и автомобилях скорой помощи.