20 ноября, 17:29,
обновлено 20 ноября, 17:43

В Астрахани 17 человек госпитализировали с отравлением наркотическими веществами

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

По данным минздрава региона, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Массовое отравление наркотическими веществами произошло в Астрахани, в больнице находятся 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области.

"В период с 17 по 21 ноября в ГКБ №3 имени С.М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. На сегодняшний день в городской клинической больнице №3 на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии - 6 человек, 11 пациентов - средней степени тяжести в общей палате", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лечение помогло большинству пациентов, двоих ранее выписали в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая экстренная помощь оказывалась сразу на этапе доставки пациентов в реанимобилях и автомобилях скорой помощи. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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