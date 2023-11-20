В Астрахани задержали троих иностранцев по подозрению в сбыте наркотиков

По последним данным, в городе 20 человек отравились наркотическим веществом

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали троих иностранцев, которых подозревают в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани. Об этом ТАСС сообщила в официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно причастные к происшествию. Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань", - сказала она.

По словам Волк, в УМВД России по Астраханской области из медучреждения поступила информация о госпитализации в реанимационное отделение 20 жителей Астрахани с признаками токсического отравления неустановленным веществом. Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики.

"По данным фактам следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, незаконного оборота наркотиков и в сфере экономики следственного управления УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", - добавила представитель ведомства.

В рамках расследования уголовного дела назначили необходимые экспертизы, в том числе генетическую. Обстоятельства произошедшего уточняются. Кроме того, полицейские устанавливают соучастников противоправной деятельности, а также других лиц, кто мог употребить опасные для жизни запрещенные вещества. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота.

Ранее в Минздраве сообщили, что в период с 17 по 20 ноября в ГКБ №3 имени С.М. Кирова поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. В больнице на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии 6 человек, 11 пациентов - в состоянии средней степени тяжести в общей палате.

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