20 ноября, 18:57,
обновлено 20 ноября, 19:09

В Астрахани двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, один из них сообщил, что сразу сбыл все запрещенные вещества, которые у него были

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Двое из троих задержанных иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани, признались в совершении преступления.

Читайте также
Что известно о массовом отравлении наркотиками в Астрахани

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, один из молодых людей рассказал, что приехал в Россию из Киргизии, жил в Москве, работал на стройке. Потом, по его словам, поехал на Ставрополье, где получил наркотики ."Потом приехали сюда [в Астрахань], чтобы товар закладывать", - сказал он. Свой поступок он объяснил тем, что ему были нужны деньги.

"Я приехал сюда с друзьями. С наркотиками. Мы привезли коробку, положили", - сказал другой задержанный. Он также добавил, что сбыл сразу все запрещенные вещества, которые у него были.

Задержанным по подозрению в сбыте наркотиков, которыми, по информации МВД РФ, отравились 20 человек, грозит до 15 лет лишения свободы. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация