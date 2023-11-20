В Астрахани двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, один из них сообщил, что сразу сбыл все запрещенные вещества, которые у него были

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Двое из троих задержанных иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани, признались в совершении преступления.

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, один из молодых людей рассказал, что приехал в Россию из Киргизии, жил в Москве, работал на стройке. Потом, по его словам, поехал на Ставрополье, где получил наркотики ."Потом приехали сюда [в Астрахань], чтобы товар закладывать", - сказал он. Свой поступок он объяснил тем, что ему были нужны деньги.

"Я приехал сюда с друзьями. С наркотиками. Мы привезли коробку, положили", - сказал другой задержанный. Он также добавил, что сбыл сразу все запрещенные вещества, которые у него были.

Задержанным по подозрению в сбыте наркотиков, которыми, по информации МВД РФ, отравились 20 человек, грозит до 15 лет лишения свободы.