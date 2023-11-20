В Турции девять человек стали жертвами урагана

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что продолжается поиск 11 моряков

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Девять человек погибли во время урагана и проливных дождей в Турции 18 и 19 ноября. В понедельник спасатели обнаружили тело одного из 12 моряков сухогруза Kafkametler, затонувшего у побережья провинции Зонгулдак, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вчера в результате проливных дождей, селя и урагана, во власти которого оказалась почти вся страна, погибли 9 наших граждан, 52 пострадали, 11 числятся пропавшими без вести", - написал Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, в ликвидации последствий непогоды участвуют 7 тыс. сотрудников департамента ЧС, береговой охраны и других структур, усилиями которых спасены 110 человек. Продолжаются поиски 11 моряков затонувшего сухогруза, уточнил президент.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что утром в понедельник было найдено тело одного моряка сухогруза. В последний раз экипаж судна выходил на связь утром 19 ноября, капитан сообщил по рации, что его сносит к волнорезу вблизи порта Эрегли. Все 12 членов экипажа являются гражданами Турции.

Большинство провинций республики оказалась во власти непогоды 18 и 19 ноября. Синоптики предупредили о шквалистом ветре, ливнях и подтоплениях. У черноморского побережья Турции высота волн достигала 9 м. Вблизи порта Эрегли сели на мель два судна, одно из них раскололось на две части, 25 членов экипажей были спасены.