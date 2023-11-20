20 ноября, 19:16

В Ростове-на-Дону состоится суд по делу о шпионаже в интересах украинской разведки

Фигурантом дела выступил гражданин Украины Александр Король

ТАСС, 20 ноября. Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Украины Александра Короля, обвиняемого в шпионаже против России в интересах украинской разведки, сообщили в понедельник ТАСС в правоохранительных органах.

"Король Александр Васильевич 1986 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Его дело направлено в Южный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства. 

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