В Орловской области обезвредили украинский БПЛА самолетного типа

По данным главы региона Андрея Клычкова, никто не пострадал

ТАСС, 20 ноября. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины, обезвредили в Шаблыкинском районе Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"Сегодня вечером [20 ноября] на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины", - сказал глава региона.

По оперативным данным, добавил Клычков, пострадавших и повреждений нет, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.