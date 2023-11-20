20 ноября, 19:48
Военная операция на Украине

В Орловской области обезвредили украинский БПЛА самолетного типа

По данным главы региона Андрея Клычкова, никто не пострадал

ТАСС, 20 ноября. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины, обезвредили в Шаблыкинском районе Орловской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

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"Сегодня вечером [20 ноября] на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины", - сказал глава региона.

По оперативным данным, добавил Клычков, пострадавших и повреждений нет, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем. 

Теги:
УкраинаРоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
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