20 ноября, 19:57,
обновлено 20 ноября, 20:21

В Москве при пожаре в квартире погиб мужчина

Эвакуировали восемь человек

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на северо-западе Москвы, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По адресу: улица Генерала Глаголева, 30, корпус 1, в многоэтажном жилом доме в квартире на 14-м этаже произошел пожар. Один человек погиб. Восемь человек эвакуированы", - сказал собеседник агентства. 

Возгорание ликвидировали на площади 4 кв. м. 

Согласно данным из открытых источников, пожар произошел в 16-этажном жилом доме, построенном в 1977 году.

В столичной прокуратуре уточнили ТАСС, что после тушения пожара нашли тело мужчины. "Точная причина [пожара] будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - добавили в надзорном ведомстве столицы. 

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