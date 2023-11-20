20 ноября, 19:59,
обновлено 20 ноября, 20:05

В Астрахани три человека умерли в результате отравления метадоном

По данным МВД, всего наркотиком отравились 20 человек

ТАСС, 20 ноября. Жертвами отравления метадоном в Астрахани стали три человека.

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Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, трое в результате отравления метадоном скончались", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве сообщили, что с 17 по 20 ноября в ГКБ №3 имени С. М. Кирова поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. В больнице на лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии 6 человек, 11 пациентов - в состоянии средней степени тяжести в общей палате. В МВД сообщили, что в результате употребления наркотиков отравились 20 человек. По подозрению в сбыте наркотиков задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Возбудили уголовное дело (п. "а" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Двое из них признались в том, что сбывали наркотики.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что отравившиеся могли считать, что употребляют мефедрон, поэтому не рассчитали дозировку. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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