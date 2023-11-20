В Воронежской области на трассе М-4 "Дон" произошло ДТП

Пострадавших нет

ТАСС, 20 ноября. Движение транспорта ограничено на 673-м км федеральной трассы М-4 "Дон" в Павловском районе Воронежской области из-за ДТП с участием автомобилей "Камаз" и Ford Focus. В дорожной аварии пострадавших нет, движение осуществляется по одной полосе, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"В настоящее время движение осуществляется по одной полосе. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасного движения транспорта, представители дорожных служб принимают усилия для освобождения проезжей части", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, в 19:27 мск на 673-м км трассы М-4 "Дон" в Павловском районе 59-летний водитель автомобиля "Камаз" с прицепом "Тонар", двигаясь в сторону Москвы, не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с автомобилем Ford Focus. В ДТП пострадавших нет, но машины получили повреждения.

В понедельник в Воронежскую область пришел первый снегопад этой зимой. По данным пресс-службы правительства региона, только в Воронеже для уборки снега на улицы вышло 155 единиц техники.