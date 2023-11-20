В Ростовской области в ДТП пострадали двое детей

Авария произошла на улице Советской в Шахтах

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры автомобиля Lada Kalina 2021 и 2012 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла в 19:00 мск на улице Советской в Шахтах Ростовской области. Водитель Hyundai, предварительно, из-за погодных условий не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina.