20 ноября, 20:59

Под Ярославлем при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

Прокуратура проводит проверку

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. При пожаре в многоквартирном жилом доме в селе Спас-Виталий Ярославской области погиб ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, которые проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. При пожаре погиб малолетний ребенок", - сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, в результате пожара было уничтожено имущество на площади 15 кв. м. В прокуратуре Ярославской области сообщили, что возгорание произошло в квартире, в которой проживала семья с двумя малолетними детьми. Прокуратура начала проверку, на место происшествия выехал заместитель прокурора Ярославского района Ярослав Вуйчич. 

Теги:
РоссияЯрославская область
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