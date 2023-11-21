21 ноября, 00:09

В Приангарье восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах

Свет отключали из-за непогоды

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение всех населенных пунктов Иркутской области, остававшихся без света из-за непогоды, восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Иркутской области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства региона, максимальное количество находящихся без электроснабжения поселений было 19 ноября - 93 в 7 районах области. Это 15 901 жилой дом, 60 549 человек. Часть отключили от энергоснабжения в превентивных целях, часть - аварийно. В течение понедельника основная масса отключений была устранена.

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября по области местами вновь ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, снег, метели.

Непогода пришла в регион 19 ноября. На несколько районов обрушился ветер со снегом. 

Теги:
РоссияИркутская область
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