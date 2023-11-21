21 ноября, 00:32

На Камчатке закрыли нелегальный покерный клуб

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 21 ноября. Сотрудники правоохранительных органов на Камчатке пресекли деятельность покерного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Подпольное игорное заведение располагалось в торговом центре БАМ в городе Петропавловске-Камчатском. В нем велась азартная карточная игра в покер", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяты игровое оборудование и денежные средства. Задержаны двое местных жителей, подозреваемых в организации незаконного бизнеса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). 

Теги:
РоссияКамчатский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация