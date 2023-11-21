На Камчатке закрыли нелегальный покерный клуб

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 21 ноября. Сотрудники правоохранительных органов на Камчатке пресекли деятельность покерного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Подпольное игорное заведение располагалось в торговом центре БАМ в городе Петропавловске-Камчатском. В нем велась азартная карточная игра в покер", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяты игровое оборудование и денежные средства. Задержаны двое местных жителей, подозреваемых в организации незаконного бизнеса. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).