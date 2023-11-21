На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

Отягчающим обстоятельством стало то, что мужчина совершил преступление в период мобилизации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - рассказали в суде.

В судебном заседании установлено, что 25 июля мужчина отказался выполнять приказ, отданный ему ранее командиром воинской части, потому что опасался за свою жизнь. Согласно приказу, военнослужащий должен был уехать 27 июля в зону проведения специальной военной операции на Украине для участия в боевых действиях, но в тот день он не явился на службу. На следующий день он снова отказался выполнять приказ командира уже в присутствии сослуживцев.

Суд учел, что мужчина не скрывал от сослуживцев свой отказ выполнять приказ, пытаясь найти поддержку среди товарищей. Свидетели по делу рассказали, что это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими, которые ранее не решались на подобные поступки. Кроме того, отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершено в период мобилизации.