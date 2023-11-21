В Приморье пресекли вывоз в Китай 3,5 кг корня женьшеня на 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю совместно с таможенниками пресекли попытку вывоза из Приморского края партии в 3,5 кг корня краснокнижного женьшеня стоимостью около 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе погрануправления.

"При досмотре автобуса следовавшего из Российской Федерации в КНР, в специально оборудованном тайнике обнаружены предметы растительного происхождения. По результатам исследования проведенного ФГБУ "Земля леопарда" установлено, что изъятое является дикорастущим корнем женьшеня", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел в международном пункте пропуска Краскино, изъято более 3,5 кг корня женьшеня, общей стоимостью порядка 4 млн рублей.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ(контрабанда особо ценных растений).

Корень женьшеня дикорастущего настоящего (Panax Ginseng) относится к видам дикой флоры, занесен в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края. Произрастает главным образом на юге Дальнего Востока. Численность в дикой природе - около 20-100 тыс. растений, теперь его в основном выращивают на специальных фермах. Корни и побеги женьшеня активно используются в разных направлениях медицины, из-за чего он пользуется большим спросом. Приморский корень отличается более высокой концентрацией активных веществ, не содержит пестицидов и примесей.