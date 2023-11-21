21 ноября, 02:54

Самолет ВМС США выкатился за пределы полосы при посадке на Гавайях

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Самолет ВМС США при посадке на Гавайях выкатился за пределы полосы. Об этом сообщило агентство Asssociated Press.

По его сведениям, в понедельник многоцелевой самолет P8-A Poseidon в ходе приземления в заливе Канеохе выкатился за пределы полосы на острове Оаху и съехал в воду. Военные вызвали Береговую охрану США, однако, указывает агентство, ее помощь не потребовалась: все девять человек, которые находились на борту Poseidon, не получили травм в результате инцидента, самостоятельно покинули самолет и добрались до берега. 

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