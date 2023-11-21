В Приморье вскрыли незаконную приватизацию детского лагеря "Космос"

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Прокурор Надеждинского района Приморья предъявил иск к собственникам земельных участков под детским лагерем "Космос" о признании недействительными сделок по их приобретению как незаконных, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Общая площадь лагеря на полуострове Де-Фриз составляет 0,7 га.

"В результате незаконной приватизации в 2008 году территории детского лагеря 17 земельных участков и 17 объектов недвижимости площадью около 0,7 га перешли в собственность физического лица за общую выкупную стоимость более 11 млн рублей. В дальнейшем участки неоднократно видоизменялись и отчуждались, в результате чего в настоящее время они находятся в собственности трех физических лиц. В связи с выявленными нарушениями прокурор района предъявил к нынешним собственникам участков иск о признании сделок недействительными", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, иск подан в Надеждинский районный суд во вторник. В нем в частности содержится требование установления права муниципальной собственности и истребовании недвижимости из незаконного владения в пользу Надеждинского муниципального района.

"Прокурор также заявил ходатайство о применении обеспечительных мер по иску в виде запрета на использование и совершение сделок со спорными участками", - уточняется в релизе.