В Красноярском крае изъяли более 11 тыс. литров безакцизного алкоголя

Общая стоимость продукции составляет 7,3 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Более 11 тыс. литров безакцизного алкоголя и спиртового антисептика на сумму 7,3 млн рублей изъяли полицейские у нелегальных бизнесменов в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудники восьмого отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю установили, что двое мужчин <…> занялись незаконной деятельностью, связанной с реализацией немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сговорившись, они арендовали несколько помещений, закупили незаконный товар и начали его продавать небольшими объемами. Но их "бизнес" попал в поле зрение правоохранителей. Во время обысков гаражных боксов, где хранился и продавался алкоголь, оперативники обнаружили и изъяли 11,5 тыс. литров спиртосодержащих жидкостей на сумму 7 389 720 рублей", - говорится в сообщении.

В отношении бизнесменов возбуждено уголовное дело по ч. 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) и ч. 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).