Спасатели в Индии установили видеоконтакт с заблокированными в тоннеле рабочими

По данным агентства ANI, находящиеся в тоннеле заявляют, что чувствуют себя хорошо

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Индийские спасатели смогли установить контакт по видеосвязи с рабочими, которые уже 10 дней остаются заблокированным в частично обрушившемся тоннеле в штате Уттаракханд. Об этом сообщает агентство ANI.

Спасатели использовали видеокамеру с эндоскопом, которую удалось протянуть через проложенные сквозь завалы трубы к находящимся по другую сторону рабочим. На записи видна группа рабочих, которые также используют доставленные им ранее тем же путем рации для переговоров со спасателями. Они заявляют, что чувствуют себя хорошо, на записи видно, что в заблокированной секции тоннеля есть освещение.

Кроме того, 20 ноября спасатели впервые с начала операции смогли доставить рабочим горячую пищу. Также им удалось пробурить вертикальную скважину с вершины холма, через который пролегает тоннель. Это обеспечит спасателям еще один канал связи с рабочими вдобавок к уже проложенным маршрутам доставки еды и аппаратуры через завалы.

Местные власти заявляют, что на вызволение рабочих потребуется еще несколько дней. В качестве одного из вариантов рассматривалась прокладка трубы диаметром почти в метр, чтобы рабочие могли самостоятельно выбраться из тоннеля, но при бурении скважины такого диаметра началось движение грунта, поэтому спасатели продолжают разрабатывать другие маршруты для эвакуации заблокированных людей.

Дорожный тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав внутри 41 рабочего. Он строился как часть транспортного проекта "Чар-Дхам", в рамках которого в штате планируется открыть скоростное шоссе протяженностью 825 км.