21 ноября, 04:53
Стрельба в США

СМИ: при стрельбе в Огайо погиб один человек

По данным телеканала WHIO-TV, трое ранены

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в магазине сети Walmart в городе Биверкрик (штат Огайо). Об этом сообщил телеканал WHIO-TV со ссылкой на городские экстренные службы.

По его данным, в магазин вызвали большое количество машин полиции и скорой помощи. Здание было оцеплено и прочесано. Бюро уголовных расследований штата начало осмотр места происшествия.

Пострадавшие госпитализированы, передает телеканал.

Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены. О подозреваемых не сообщается. 

Теги:
СШАСтрельба в США
© Информационное агентство ТАСС
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