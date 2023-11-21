На Алтае бывшего иностранного студента обвиняют в содействии терроризму

В ходе следствия молодой человек заявил о своей личной готовности к участию в боевых действиях в составе запрещенной организации

БАРНАУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший иностранный студент вуза в Алтайском крае предстанет перед судом за участие и пропаганду террористической организации, действующей в Афганистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"С начала 2023 года иностранец публично оправдывал и пропагандировал деятельность международной террористической организации, действующей на территории Афганистана и запрещенной в Российской Федерации. <…> Формируя образ праведности, привлекательности и даже "богоугодности" террористической организации, молодой человек убеждал своих собеседников в необходимости вступить в ее ряды и стать участниками "боевого джихада", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в ФСБ, молодой человек ранее был студентом вуза в Алтайском крае. Он проникся идеологией и практикой международной террористической организации в 2022 году, а привлечение других людей в ее деятельность рассматривал как оправданную необходимость. Более того, в ходе следствия он заявил о своей личной готовности к участию в боевых действиях в составе запрещенной организации, а также к убийству "неверных".

Также в пресс-службе добавили, что при общении с другими людьми обвиняемый заявлял о правильности идеологии и практики терроризма, целесообразности применения насилия в адрес "неверных", не разделяющих радикальные идеи, определяя тех, против кого борются террористы, по национальным и религиозным признакам. Фигурант проводил все беседы с применением мер конспирации.

Уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в участие в деятельность организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлены в Первый Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.