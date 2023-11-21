21 ноября, 05:23

В Минздраве Приморья рассказали о состоянии пострадавшего от нападения тигра

В министерстве сообщили, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Пострадавший от нападения тигра в Приморском крае работник пасеки находится в удовлетворительном состоянии, к концу недели может быть выписан из больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Состояние пациента на сегодня удовлетворительное. К концу недели он планируется на выписку из стационара", - сообщили в министерстве.

Нападение произошло в середине ноября. Мужчина со множественными рваными ранами был госпитализирован в хирургическое отделение после нападения амурского тигра в Кировском районе Приморского края. Тигра ищут, в причинах его поведения будут разбираться специалисты. 

Теги:
РоссияПриморский край
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