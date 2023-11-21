Полиция Австралии изъяла более 150 кг кокаина в Мельбурне

В ведомстве сообщили, что наркотики были спрятаны на нижней части корпуса грузового корабля, прибывшего из Южной Америки

СИДНЕЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии перехватила крупную партию кокаина стоимостью более $40 млн в морском порту Мельбурна. Как сообщили в ведомстве, наркотики были спрятаны на нижней части корпуса грузового корабля, прибывшего из Южной Америки.

"Более 150 кг кокаина, спрятанного на корпусе грузового судна, было изъято в Мельбурне. Также было обнаружено и конфисковано устройство слежения, которое поможет обнаружить отправителя груза и пункт его назначения", - отметили в ведомстве.

Также в полиции сообщили, что для поиска наркотиков сотрудникам погранслужбы Австралии пришлось использовать подводный беспилотник, который и обнаружил груз, "закрепленный на корпусе судна ниже ватерлинии". "Полицейские водолазы извлекли из тайника четыре упаковки кокаина, содержавшие в общей сложности 154 кг наркотика стоимостью более 61 млн австралийских долларов [$41 млн]", - уточнили в полиции.