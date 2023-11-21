21 ноября, 05:37

В Якутии в результате повреждения парового котла пострадали два человека

Их направили в больницу

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. В Якутии двое мужчин пострадали в результате повреждения парового котла на производственном мероприятии в Мирнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в поселке Алмазный Мирнинского района на производственном предприятии в результате повреждения парового котла пострадали двое мужчин 1982 и 1973 годов рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие с переломами направлены в центральную районную больницу города Мирного. Уточняется, что по прибытии сил и средств пожарно-спасательного гарнизона горения не наблюдалось, с места эвакуировались 28 человек.

Всего к месту происшествия привлекались 31 человек и 9 единиц техники из числа МЧС России, государственной противопожарной службы, скорой медицинской помощи, отделения МВД. На месте работает следственно-оперативная группа. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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