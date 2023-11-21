В Свердловской области за убийство ребенка мужчину приговорили к 17 годам

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд признал виновным жителя Березовского (Свердловская область) в убийстве двухлетнего ребенка. Об этом журналистам сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). <…> Осужденный, находясь в Екатеринбурге, испытывая неприязнь к двухлетней дочке своей сожительницы, которая плакала и мешала ему проводить досуг, решил ее убить. Осужденный подошел к лежащему на диване ребенку и своей рукой перекрыл доступ кислорода к органам ее дыхания. Смерть ребенка наступила в период с 17:00 до 18:26 (с 15:00 до 16:26 мск) 13 мая 2023 года в результате механической асфиксии", - отметили в прокуратуре.

Суд отправил виновного в колонию строгого режима на 17 лет, с ограничением свободы на срок один год. Приговор не вступил в законную силу.