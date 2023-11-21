21 ноября, 06:18
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали два прилета со стороны ВСУ

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 21 ноября. /ТАСС/. Два села Шебекинского округа Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, пострадавших и разрушений нет. 

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка - один минометный снаряд", - написал он.

По словам губернатора, ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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