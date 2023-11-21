В Астрахани два человека остаются в тяжелом состоянии после отравления метадоном

Еще шесть человек готовятся к выписке из больницы

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов в тяжелом состоянии, которые были госпитализированы после отравления метадоном в Астрахани, уменьшилось с шести до двух. Еще шесть человек готовятся к выписке, сообщил главный врач учреждения Байрам-Ажи Юлушев.

"Первые пациенты начали поступать 18 ноября около 11 утра. Два пациента мужчины выписаны в удовлетворительном состоянии - первый был выписан 18 ноября, второй - 20 ноября. На сегодняшний день в городской клинической больнице №3 на лечении находятся 17 пациентов. Из них в тяжелом состоянии - два человека, 15 пациентов - средней степени тяжести в общей палате, сегодня планируется выписка еще шести пациентов", - сообщил Юлушев.

По словам Юлушева, экстренную помощь пострадавшим начали оказывать на этапе госпитализации в реанимомобилях, машинах скорой помощи. В отделение токсикологии больницы №3 дополнительно направили токсикологическую и реанимационную бригады.

"При поступлении все пациенты были тяжелые, помощь оказывалась врачами специализированно и точно. <…> Все поступившие пациенты - они все живые. <…> У всех пациентов клиника была одинаковая, на основании клинических исследований был выявлен метадон", - сказал Юлушев.