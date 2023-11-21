21 ноября, 06:47

В Заполярье возбудили дело в отношении матери, задушившей своего ребенка

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

МУРМАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Жительницу города Апатиты в Мурманской области обвиняют в убийстве ее годовалого ребенка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, которое возбудило дело по факту убийства.

"Следственным отделом по городу Апатиты регионального следственного управления СК России расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 20 ноября жительница города Апатиты 2003 года рождения, испытывая личную неприязнь, задушила своего малолетнего ребенка 2022 года рождения. "Фигурантка задержана. В ходе допроса дала изобличающие показания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве. 

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