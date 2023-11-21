21 ноября, 06:51

В Омской области ФСБ изъяла трех краснокнижных соколов-кречетов

Птиц поместили в природный парк Омска

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ФСБ совместно с Росгвардией изъяла в Омской области трех соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"У гражданина Российской Федерации в тайнике, оборудованном в транспортном средстве, обнаружено три особи сокола-кречета. Птицы были спрятаны за задним пассажирским сидением автомобиля", - сказали в ФСБ.

Изъятых соколов-кречетов после осмотра орнитологом поместили в природный парк Омска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги:
РоссияОмская область
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