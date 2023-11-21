21 ноября, 06:54

В Оренбургской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Еще двое пострадали

ТАСС, 21 ноября. Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Бузулукском районе Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ДТП в районе поселка Лисья Поляна поступило утром 21 ноября. "В результате аварии один человек погиб и двое пострадали. Прибывшие на место сотрудники 10-го пожарно-спасательного отряда произвели деблокирование погибшего из поврежденных конструкций транспортного средства", - сообщили в управлении, добавив, что в автобусе пассажиров не было.

По информации МЧС, во вторник местами по региону прогнозируются ледяной дождь и гололед. 

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РоссияОренбургская область
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