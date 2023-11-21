21 ноября, 07:08,
обновлено 21 ноября, 07:32

В Астрахани в результате отравления неизвестным веществом погибли три человека

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

В СУ СК по региону уточнили, что случаи гибели граждан могут быть связаны с массовым отравлением метадоном

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи в Астрахани проводят процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Астраханской области.

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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области проводятся процессуальные проверки по фактам гибели трех человек в результате отравления неизвестным веществом. Также следственным управлением СК России по Астраханской области инициирована передача материалов уголовного дела, возбужденного органами МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, в производство следственных органов СК России для наиболее полного и всестороннего расследования", - сообщили в ведомстве, уточнив ТАСС, что случаи гибели граждан, предварительно, связаны со случаями массового отравления метадоном в Астрахани.

В ходе проверки установлено, что в 04:00 19 ноября в подъезде одного из домов по улице Чкалова в Трусовском районе Астрахани обнаружено тело местной жительницы 2004 года рождения без признаков насильственной смерти. В этот же день по месту жительства в Кировском районе города местная жительница обнаружила тело своей дочери 2004 года рождения. Кроме того, в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе обнаружено тело мужчины 1994 года рождения.

Предварительная причина их смерти - отравление неизвестным веществом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверок находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
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